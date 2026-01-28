x
28 января 2026
28 января 2026
Ближний Восток

Советник аятоллы Хаменеи опубликовал угрозы в адрес Израиля на иврите

Тель-Авив
США
Иран
Израиль
время публикации: 28 января 2026 г., 20:24 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 20:59
AP Photo/Vahid Salemi

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани отреагировал на угрозу Дональда Трампа начать военную операцию. Этот пост был опубликован на иврите.

В своем Х-блоге он написал:"Ограниченный удар – это иллюзия. Любые военные действия Америки, откуда бы они ни исходили и каким бы ни был их масштаб, будут расценены как начало войны, и ответ будет незамедлительным, всеобъемлющим и беспрецедентным, и будет направлен и на нападающего, и в самое сердце Тель-Авива, и на всех, кто его поддерживает", – написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявление, в котором сообщил, что к Ирану "направляется армада" во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и потребовал от Тегерана "сесть за стол переговоров".

В заявлении Трампа сказано: "Массивная армада направляется к Ирану. Она движется быстро – с огромной мощью, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, во главе с великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, что был отправлен к Венесуэле. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, настроен и способен быстро выполнить свою миссию – стремительно и с применением силы, если это будет необходимо. Надеюсь, Иран быстро "сядет за стол" и начнет переговоры о справедливой и равноправной сделке – НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ – такой, которая будет хороша для всех сторон. Время на исходе, это действительно вопрос первостепенной срочности! Как я уже говорил Ирану однажды раньше: ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ! Они этого не сделали – и была "Операция Midnight Hammer", Ирану был нанесен тяжелый ущерб. Следующая атака будет куда хуже! Не допустите, чтобы это повторилось".

На фоне роста напряженности Центральное командование США (CENTCOM) и Центральное командование ВВС США (AFCENT) объявили о многодневных учениях готовности в зоне ответственности командования, цель которых – отработка рассредоточения сил и "гибкого реагирования" в регионе.

