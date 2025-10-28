x
28 октября 2025
Ближний Восток

В Сирии перехвачено 11 миллионов таблеток каптагона, наркотики прибыли из Ливана

Сирия
Наркотики
время публикации: 28 октября 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 16:55
В Сирии перехвачено 11 миллионов таблеток каптагона, наркотики прибыли из Ливана
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Министерство внутренних дел Сирии сообщило о предотвращении контрабанды из Ливана крупной партии наркотиков. Перехвачено 11 миллионов таблеток каптагона. Это одна из самых крупных партий, перехваченных после падения режима Башара Асада.

Наркотики были обнаружены в провинции Хомс в пересекшем границу автомобиле. "Проводится обстоятельное расследование, чтобы установить причастных и раскрыть преступную сеть, связанную с контрабандой", – говорится в сообщении.

После начала в 2011 году гражданской войны в Сирии производство и экспорт каптагона стали главной статьей дохода режима Асада. Для финансирования своей деятельности использует ее и ливанская террористическая группировка "Хизбалла". Страны региона обвиняют Сирию и Ливан в том, что они прилагают недостаточные усилия для борьбы с наркоторговлей.

