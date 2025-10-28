В Йемене хуситы похитили еще одного сотрудника ООН

Пресс-служба Организации объединенных наций сообщила, что контролирующие север Йемена хуситы провели рейды еще в несколько офисов ООН в Сане. Один сотрудник задержан. Конфискована электроника и средства связи.

Представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик осудил действия проиранской группировки. По его словам, хуситы удерживают 59 сотрудников ООН, причем некоторые из них были захвачены несколько лет назад.

Персонал ООН в Йемене насчитывает сотни человек, в подавляющем большинстве это местные сотрудники. Пресс-служба организации отмечает, что ООН и связанным с ней гуманитарным агентствам становится все сложнее выполнять свои обязанности.