x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 15:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 15:28
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Тегеране и западных столицах комментируют введение санкций против Ирана

Иран
ООН
Санкции
время публикации: 28 сентября 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 14:58
В Тегеране и западных столицах комментируют введение санкций против Ирана
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское министерство иностранных дел осудило повторное введение ООН международных санкций против Ирана после провала переговоров между Тегераном и членами "Европейской тройки" – Великобританией, Германией и Францией.

"Возобновление аннулированных резолюций лишено юридической основы и не может быть оправдано. Государства должны воздержаться от признания ситуация, которая на самом деле является незаконной. Исламская республика Иран будет последовательно отстаивать свои права и национальные интересы", – говорится в заявлении.

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Иран согласиться на прямые переговоры, а также обратился к международному сообществу с призывом немедленно ввести санкции в действие, чтобы заставить иранских лидеров делать то, что соответствует интересам граждан и обеспечит глобальную безопасность.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что они будут искать дипломатический способ гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они призвали официальный Тегеран воздержаться от эскалации.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 сентября 2025

Вступили в силу международные санкции против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 августа 2025

Парламент Ирана обсуждает полный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 августа 2025

Axios: "Европейская тройка" известила США, что начинает процесс введения санкций против Ирана