В Тегеране и западных столицах комментируют введение санкций против Ирана

Иранское министерство иностранных дел осудило повторное введение ООН международных санкций против Ирана после провала переговоров между Тегераном и членами "Европейской тройки" – Великобританией, Германией и Францией.

"Возобновление аннулированных резолюций лишено юридической основы и не может быть оправдано. Государства должны воздержаться от признания ситуация, которая на самом деле является незаконной. Исламская республика Иран будет последовательно отстаивать свои права и национальные интересы", – говорится в заявлении.

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Иран согласиться на прямые переговоры, а также обратился к международному сообществу с призывом немедленно ввести санкции в действие, чтобы заставить иранских лидеров делать то, что соответствует интересам граждан и обеспечит глобальную безопасность.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что они будут искать дипломатический способ гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они призвали официальный Тегеран воздержаться от эскалации.