СМИ: в ответ на беспрецедентную концентрацию войск Египта Израиль усилил наблюдение за Синаем

Выходящая в Лондоне про-катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что в последние дни Израиль значительно усилил уровень наблюдения за сосредоточением египетских войск на границе сектора Газы, а также на израильской границе.

В частности, в районе Керем-Шалом был поднят наблюдательный аэростат, позволяющий заглянуть "вглубь" Синайского полуострова. Египетскую границу патрулируют беспилотники.

Издание называет египетские движения "беспрецедентными". Сосредоточение носит особо массированный характер в районе городов Рафах, аль-Ариш, Шейх-Зуэйд. Целые кварталы в этих городах превращены в закрытые военные зоны, к которым гражданским запрещено приближаться.

Концентрация в этом районе более масштабная, чем в годы борьбы с "Вилайят Синай" – египетским отделением террористической группировки "Исламское государство". Военные действия на полуострове продолжались более десяти лет.

Сейчас в Северном Синае сосредоточены тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники. Вновь устраиваются засады, которые не практиковались в последние два года.

При этом Египет подчеркивает: все это происходит в рамках действующих международных соглашений. Издание отмечает: армия готова противостоять возможным попыткам изгнания населения сектора Газы на территорию соседнего Египта.