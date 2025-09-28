В Турции усилились гонения на шоу-бизнес под предлогом борьбы за нравственность

В Турции в последние недели произошло несколько скандалов, связанных с шоу-бизнесом, сообщает Oriental Express. Власти начали преследовать артистов за "нескромное поведение". Критики правительства говорят, что турецкие власти де-факто внедряют нормы шариата в общественном пространстве.

Девушек из музыкальной группы "Манифест" задержали для допроса по обвинению в "нарушении общественного порядка" и "угрозе национальной безопасности", выразившегося в том, что на концерте у них, якобы, были слишком откровенные костюмы. Правозащитники в ответ заявили, что власти пытаются указывать женщинам, что им носить. Участницы группы пока на свободе, но их турне отменено.

Одновременно комитет телерадиовещания начал расследование против телесериала "Клюквенный шербет". Программу обвиняют в подрыве семейных ценностей из-за сюжета, в котором замужняя женщина вступает в связь со свояком. Сценаристку шоу задержали по обвинению в пропаганде проституции, но потом отпустили под залог.

Усиление давления властей на шоу-бизнес под предлогом защиты общественной нравственности вызывает обеспокоенность у правозащитников, которые говорят, что Турция стремительно идет по пути Ирана, и создание полиции нравов – только вопрос времени.