Глава МИД Ирана: Евросоюз разжигает пламя войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи резко раскритиковал решение Европейского союза признать иранский "Корпус стражей исламской революции" террористической организацией и ввести санкции против организаций и физических лиц, причастных к кровавому подавлению протестов в Иране.

Арагчи назвал решение Евросоюза "стратегической ошибкой" и упрекнул Европу в том, что она ничего не делает для предотвращения полномасштабной войны на Ближнем Востоке. "Вместо этого Европа раздувает пламя войны", – заявил Арагчи.

"Учитывая, что европейский контингент наверняка сильно пострадает от полномасштабной войны в нашем регионе, включая последствия в виде роста цен на энергоносители, нынешняя позиция Евросоюза наносит серьезный ущерб его собственным интересам", – утверждает министр иностранных дел Ирана.

Он также обвинил Европейский союз в том, что он не предпринимает никаких действий против творимого Израилем геноцида в Газе".