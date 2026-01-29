x
29 января 2026
Израиль

Глава МИД Израиля поприветствовал внесение КСИР в список террористических организаций

КСИР
Гидеон Саар
МИД
время публикации: 29 января 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 17:40
Глава МИД Израиля поприветствовал внесение КСИР в список террористических организаций
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поприветствовал решение Европейского Союза о внесении КСИР в "черный список". "Я приветствую решение министров иностранных дел стран Европейского союза объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, – заявил Саар. – Это важное и историческое решение. На протяжении многих лет Израиль прилагал усилия для достижения этого результата, и особенно интенсивно в последние недели. Главный виновник распространения терроризма и дестабилизации региона теперь назван своим именем".

В своем заявлении глава МИДа подчеркнул, что объявление КСИР террористической организацией сорвет и сделает уголовно наказуемой любую его деятельность в Европе. Это нанесет экономический удар по структуре, которая контролирует огромную часть экономики иранского режима, и направит важный сигнал сыновьям и дочерям иранского народа, борющимся за свою свободу.

"Но прежде всего, легитимность этого преступного и деспотичного режима получила сегодня сокрушительный удар", – заключил Саар.

Отметим, что министр иностранных дел Израиля активно способствовал этому решению Европейского союза и поднимал вопрос о необходимости признания КСИР террористической организацией во время своих многочисленных переговоров с коллегами по всему миру.

Израиль
