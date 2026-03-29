МИД Омана осудил "предательские и трусливые удары" по территории страны, не упоминая Иран

Министерство иностранных дел Омана выступило с заявлением, осуждающим "предательские и трусливые" удары по территории страны. В нем подчеркивается, что никто не взял на себя ответственность за эти атаки, и сообщается о начале расследования их "источников и мотивов".

"Оман осуждает продолжающуюся войну, акты насилия и военные удары по всем странам региона. В то же время наша страна сохраняет приверженность принципам, основанным на позиции активного нейтралитета", – говорится в заявлении.

28 марта в оманском порту Салала в результате удара БПЛА получил ранения портовый рабочий. После этого датский грузовой перевозчик Maersk сообщил о приостановке деятельности в этом порту.

В тот же день Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по кораблю, оказывавшему поддержку военным действиям США, на "значительном расстоянии" от оманского порта Салала. "Иран уважает суверенитет братского Омана", – подчеркнул КСИР.