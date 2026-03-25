Опубликованы 15 пунктов американского предложения Ирану и "встречный план" Тегерана

Издания The Wall Street Journal и The New York Times сообщают, что Соединенные Штаты передали Ирану через Пакистан план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке.

Израильское издание "Мако" приводит перечень этих пунктов:

1. Прекращение огня на один месяц.

2. Ликвидация накопленного Ираном ядерного потенциала.

3. Обязательство Ирана никогда не добиваться обладания ядерным оружием.

4. Полное прекращение обогащения ядерных материалов на иранской территории.

5. Передача всех обогащённых материалов МАГАТЭ в соответствии с согласованным графиком.

6. Вывод из эксплуатации и уничтожение объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо.

7. Предоставление МАГАТЭ полного доступа ко всей информации внутри Ирана.

8. Отказ Ирана от стратегии использования прокси в регионе.

9. Фактическое прекращение финансирования и вооружения этих прокси.

10. Обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив.

11. Рассмотрение вопроса об иранских ракетах на более позднем этапе с установлением ограничений по количеству и дальности.

12. Ограничение военного потенциала Ирана исключительно оборонительными целями.

13. Снятие всех санкций, введённых против Ирана.

14. Поддержка развития гражданской ядерной программы в Бушере для выработки электроэнергии.

15. Отмена механизма "снэпбэк" автоматического восстановления санкций.

При этом, как отмечает телеграм-канал "Война и мир на Ближнем Востоке" со ссылкой на WSJ, Иран, со своей стороны, выдвинул на переговорах следующие требования для окончания войны:

1. Немедленное закрытие всех американских баз в Персидском заливе и на Аравийском полуострове

2. Формальные и обязывающие гарантии отказа от дальнейших ударов

3. Прекращение израильских ударов по "Хизбалле" в Ливане

4. Снятие всех санкций с иранской экономики и иранских чиновников

5. Выплата Соединёнными Штатами репараций за ущерб от войны

6. Отказ Запада и ССАГПЗ от каких-либо ограничений на иранскую ракетную программу

Иранский режим также добивается нового порядка судоходства в Ормузском проливе, который позволил бы Ирану взимать плату с проходящих судов – по аналогии с тем, как Египет собирает пошлины за проход через Суэцкий канал, – невзирая на то, что Иран не контролирует оба берега пролива.

На этом фоне NYT и WSJ пишут, что Пентагон направляет тысячи десантников на Ближний Восток. США готовятся к возможной эскалации конфликта.