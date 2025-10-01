ХАМАС хочет внести "поправки" в план урегулирования и просит несколько дней на размышления

Террористическая организация ХАМАС хочет внести "поправки" в предложенный Трампом план прекращения войны в секторе Газы и возвращения заложников. По сообщению саудовского издания "Аш-Шарк", ХАМАС заинтересован исправить пункты о разоружении и о выдворении террористов (как боевиков и руководителей ХАМАСа, так и представителей других палестинских фракций) из сектора Газы.

Кроме того, ХАМАС требует международных гарантий полного ухода Израиля из сектора Газы (полный вывод израильских войск, отметим, полностью противоречит предложенным условиям урегулирования) и гарантии невозобновления Израилем огня, как это происходит в Ливане.

В Дохе продолжаются консультации с участием делегации ХАМАСа, катарских и египетских посредников, а также представителей Турции. Посредники настаивают на том, чтобы ХАМАС согласился на сделку, ХАМАС продолжает настаивать на выполнении своих условий.

По оценке источника, ХАМАСу нужно еще два-три дня на принятие решения, после чего группировка выпустит официальное заявление и уведомит посредников.