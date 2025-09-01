x
Ближний Восток

Defense Line: в результате удара ЦАХАЛа убиты 11 из 22 министров правительства хуситов

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 01 сентября 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 18:21
Defense Line: в результате удара ЦАХАЛа убиты 11 из 22 министров правительства хуситов
AP Photo/Osamah Abdulrahman

По данным оппозиционного йеменского издания Defense Line в ходе израильской атаки 28 августа были ликвидированы 11 из 22 министров правительства хуситов, а также не менее трех высокопоставленных чиновников в канцеляриях министров.

По данным издания, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа погибли: премьер-министр; министр иностранных дел и по делам экспатов; министр информации; министр юстиции и прав человека; министр экономики и промышленности; министр по делам молодежи и спорта; министр сельского хозяйства и рыболовства; министр здравоохранения и окружающей среды; министр электроэнергии и водных ресурсов; министр культуры и туризма; министр социальных дел и труда. Вместе с членами правительства погибли: заместитель министра внутренних дел, директор и секретарь канцелярии премьер-министра.

Пять министров не присутствовали на заседании, когда ВВС ЦАХАЛа атаковали здание.

Издание сообщает, что утром 1 сентября в Сане состоялась церемония похорон погибших, и публикует фотографию, на которой можно увидеть стоящие в ряд 11 гробов под флагами Йемена.

Ближний Восток
