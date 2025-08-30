ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию премьер-министра хуситского правительства Йемена

Пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила, что 28 августа израильские ВВС нанесли удар по комплексу в Сане, где находились десятки высокопоставленных представителей террористической группировки хуситов.

Среди них был и глава созданного хуситами правительства Ахмад Галеб ар-Рахауи, который был ликвидирован вместе с другими членами правительства террора.

На объекте находились высокопоставленные члены группировки, отвечавшие за военные аспекты ее деятельности и занимавшие ключевые посты.

Удар был осуществлен благодаря возникновению установленной разведкой оперативной возможности и стремительным действиям, на все ушли считанные часы.

ЦАХАЛ продолжит решительно действовать для ликвидации угрозы гражданам Израиля, так же, как он действовал и действует в секторе Газы и на других аренах.