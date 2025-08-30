Хуситы подтвердили, что премьер-министр правительства Йемена был ликвидирован

Хуситы подтвердили, что Ахмад Галеб ар-Рахауи, премьер-министр правительства Йемена, сформированного террористической организацией "Ансар Аллах", погиб "вместе с несколькими его коллегами-министрами" в результате последнего удара ЦАХАЛа по Сане.

В свою очередь, в Израиле полагают, что начальник генштаба хуситов и министр обороны не были ликвидированы.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на военные источники писали, что целями атаки, осуществленной 28 августа военно-воздушными силами ЦАХАЛа в Йемене, были именно министр обороны и начальник генштаба хуситов. В Израиле проверяют, насколько успешной была операция, получившая название "Капля удачи" ("Типат мазаль").