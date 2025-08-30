x
30 августа 2025
Ближний Восток

С начала года в Иране были казнены более 800 человек

С начала года в Иране были казнены более 800 человек
С начала года в Иране были казнены более 800 человек. Это следует из доклада правозащитной организации ООН, в котором указывается на "значительное увеличение числа казней в первой половине 2025 года".

Согласно докладу, с начала года власти Ирана казнили по меньшей мере 841 человека. Представитель организации Рауина Шамдасани предупредила, что "ситуация на местах может быть намного хуже из-за отсутствия прозрачности со стороны властей страны".

Шамдасани добавила, что только в июле были казнены не менее 110 человек, что вдвое превышает число казней за прошлый год.

