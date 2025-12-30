После ультиматума правительства Йемена ОАЭ сообщили о добровольном выводе войск

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что выведет из Йемена остававшиеся в этой стране силы. Утром 30 декабря поддерживаемое Саудовской Аравией правительство потребовало сделать это в 24 часа.

Согласно заявлению министерства, принято решение о добровольном окончании миссии действовавших в Йемене подразделений по борьбе с терроризмом. Отмечается, что в стране оставались только эти силы, остальные были выведены еще в 2019 году.

"Решение стало результатом всеобъемлющей оценки, предпринятой на основе последних событий", – отмечается в заявлении.

Накануне Саудовская Аравия атаковала порт на юге Йемена, куда, по утверждению властей королевства, ОАЭ доставили вооружения, предназначенные для "Южного переходного совета". Власти ОАЭ заявили, что не направляли оружие сепаратистам, и призвали Саудовскую Аравию к урегулированию кризиса.