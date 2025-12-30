x
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
Ближний Восток

Президент Ирана объявил о начале диалога с представителями манифестантов

Иран
Оппозиция
время публикации: 30 декабря 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 10:52
Президент Ирана объявил о начале диалога с представителями манифестантов
AP Photo/Angelina Katsanis

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые прокомментировал ширящиеся в стране протесты. Он заявил, что поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями манифестантов.

"Я поручил ему выслушать легитимные требования, чтобы правительство могло приложить все усилия для решения проблем. Меня заботит способность людей себя обеспечивать. Мы принимаем фундаментальные меры для реформы монетарной и банковской системы, чтобы защитить покупательную способность", – сказал он.

Протесты, причиной которых стало ухудшение экономического положения, уже не ограничиваются Тегераном, перекинувшись на другие города. Манифестанты выдвигают и политические требования, среди их лозунгов – "Смерть диктатору".

Полиция использует средства для разгона демонстраций. В Хамадане силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. Оппозиционные активисты призывают армию и полицию перейти на сторону народа.

Центральную роль в протестах играют торговцы, и это вызывает особое беспокойство властей. В 1979 году их поддержка сыграла ключевую роль в победе исламской революции.

