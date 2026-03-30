Иран подтвердил гибель главы ВМС КСИР, отвечавшего за блокаду Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции официально подтвердил смерть командующего военно-морскими силами КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири. Согласно заявлению, он скончался от полученных ран.

26 марта пресс-служба ЦАХАЛа собщила, израильские ВВС, действуя по точному наведению АМАНа и разведывательного управления ВМС Израиля нанесли удар по Бендер-Аббасу и ликвидировали Алирезу Тангсири, который командовал ВМС КСИР на протяжении последних восьми лет.

"Он нес непосредственную ответственность за террористическую деятельность по минированию и блокированию Ормузского пролива. Это ясный сигнал всем высокопоставленным членам иранской террористической организации КСИР, которая сегодня управляет Ираном: ЦАХАЛ будет выслеживать и ликвидировать вас одного за другим. Мы продолжаем действовать в Иране со всей мощью для достижения целей войны", – заявил министр обороны Исраэль Кац.