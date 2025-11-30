Палестинцы интересуются судьбой $500 млн, собранных "Братьями-мусульманами" для Газы

ХАМАС официально дистанцировался от группы пропалестинских благотворительных организаций, подконтрольных движению "Братья-мусульмане", из-за неожиданного исчезновения почти 500 миллионов долларов, собранных в качестве пожертвований на помощь населению Газы в мусульманских общинах от Стамбула до Аммана. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщает The Media Line.

Скандал разгорелся после того, как молодой палестинский активист опубликовал в социальных сетях утверждение о том, что крупная благотворительная организация со штаб-квартирой в Стамбуле присвоила пожертвования, предназначенные для Газы.

Это сообщение привлекло огромное внимание, в комментариях сторонники "Братьев-мусульман" начали защищать благотворительную организацию, к спору подключились другие пользователи, опубликовавшие скриншоты сайтов и мессенджеров, фрагменты электронных писем, доказывающих факты злоупотреблений.

Еще в январе 2024 года ХАМАС дистанцировался от трех организаций – Waqf Al Umma, Minbar al-Aqsa и Kulna Maryam – обвинив их в том, что они вышли из-под контроля, захвачены отдельными интересантами, которые используют непрозрачные формы сбора пожертвований.

Репутация этих организаций, связанных с "Братьями-мусульманами", оказалась в центре скандала: они постоянно проводили кампании по сбору пожертвований "на освобождение Аль-Кудс" и срочную помощь Газе, собрали сотни миллионов долларов, но никаких отчетов не давали и деньги "адресатам" не перевели.

Решение ХАМАСа публично отозвать поддержку спорных организаций свидетельствует не только о финансовом, но и о политическом конфликте: ХАМАС и "Братья-мусульмане" в Турции и Иордании соперничают за влияние, лояльность спонсоров и политическую легитимность. Война в Газе усилила это соперничество.