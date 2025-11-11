Welt: по делу о подготовке терактов в Европе мог быть арестован сын одного из лидеров ХАМАСа

Немецкое издание Welt пишет, что по запросу Федеральной прокуратуры Германии в Лондоне арестован предполагаемый террорист, который ранее ездил в Германию для заключения сделок по поставкам оружия.

По сведениям издания, задержанный 39-летний Мухаммад А. "имеет родственные связи с высшим руководством террористической организации ХАМАС". Welt пишет, что речь может идти об одном из сыновей члена политбюро ХАМАСа Басема Наима, проживающего в Катаре.

По данным источников в службах безопасности, Мухаммад А. был арестован в Лондоне в начале октября, но впоследствии освобожден. Тот арест не был связан с обвинениями в терроризме.

Федеральная генеральная прокуратура Германии обвиняет Мухаммада А. в получении этим летом в Берлине пяти пистолетов и боеприпасов от подозреваемого в терроризме, арестованного в начале октября. А. предположительно хранил это оружие в Вене. По данным расследования, целью было использование его для нападения на израильские или еврейские объекты в Германии и других странах Европы.

6 ноября австрийские службы безопасности сообщили о предотвращении терактов против еврейских и израильских объектов в Европе после того, как в Вене был найден тайник с оружием, принадлежащим террористам ХАМАСа. МВД Австрии сообщило, что в понедельник в Лондоне был арестован 39-летний гражданин Великобритании, связанный с этим тайником и оружием в нем. "Согласно текущим результатам расследования, целями предполагаемых атак могли стать израильские или еврейские учреждения в Европе", – было сказано в официальном заявлении службы внутренней разведки Австрии. Арест подозреваемого и обнаружение оружия были частью международного расследования, проводимого австрийской разведслужбой DSN в рамках дела о глобальной террористической организации, связанной с ХАМАСом. В ходе расследования у спецслужб возникло подозрение, что группа террористов ввезла в Австрию оружия для последующего его использования в совершении терактов в Европе. Оружие было спрятано в чемодане, оставленном в арендованном складе в Вене. В нем находилось пять пистолетов и десять магазинов к ним.

Позже Федеральная генеральная прокуратура Германии обвинила четырех мужчин, двое из которых являются гражданами Германии, в планировании нападений на еврейские объекты в Германии и других странах Европы. По данным Welt, эта группа находится под следствием уже более года – первоначально, главным образом, из-за ее связей с организованной преступностью. Утверждается, что эти люди входят в турецко-ливанскую бандитскую структуру и организовали логистический маршрут для незаконной деятельности с Ближнего Востока через Стамбул в Скандинавию и Германию. Позже следователи выяснили, что подозреваемые были связаны с ХАМАС и, возможно, готовили теракт.

Одному из лидеров ХАМАСа Басему Наиму (предполагаемому отцу Мухаммада А.) 62 года. Он родом из Байт-Хануна, север сектора Газы. По образованию – врач-хирург, работал в больнице "Шифа". Учился в Германии, возглавлял Палестинский медицинский форум. Был министром здравоохранения в Газе, ныне член политбюро ХАМАСа и руководитель блока международных связей организации. С 2023 года входит в делегации ХАМАСа во время поездок в Москву.