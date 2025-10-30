Президент Ливана приказал армии давать отпор ЦАХАЛу

Президент Ливана Жозеф Аун отдал вооруженным силам страны приказ давать отпор израильским рейдам на ливанскую территорию – после того, как в результате действий ЦАХАЛа на юге Ливана погиб муниципальный служащий.

"Армия должна противодействовать попыткам Израиля проникнуть на освобожденные южные территории, чтобы защитить ливанские земли и наших сограждан", – заявил он на встрече с командующим вооруженными силами.

Ранее ливанские источники сообщили, что израильскими военными в районе Блиды, на юге Ливана, во время штурма здания муниципалитета был убит муниципальный работник Ибрагим Салама.

ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 30 октября в районе Блиды проводилась операция по уничтожению инфраструктуры "Хизбаллы". При этом отмечается, что огонь был открыт в ответ на непосредственную угрозу. Начато расследование.