x
31 августа 2025
|
последняя новость: 21:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 21:12
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Дипломатический конфликт между Великобританией и Египтом: Лондон закрыл посольство в Каире

Великобритания
Египет
время публикации: 31 августа 2025 г., 19:57 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 20:05
Дипломатический конфликт между Великобританией и Египтом: Лондон закрыл посольство в Каире
Akira Suemori

Посольство Великобритании в Каире объявило о временном закрытии своего основного здания из-за того, что власти Египта отозвали силы безопасности от посольства. При этом британская дипмиссия сообщила, что "экстренная консульская помощь по-прежнему оказывается".

Издание Daily News Egypt пишет, что египетские силы безопасности были отозваны от посольства Великобритании в качестве ответа на инцидент, который произошел на прошлой неделе в Лондоне во время пропалестинской демонстрации.

Согласно сообщениям в египетских и британских СМИ, участники пропалестинской демонстрации, проходившей у посольства Египта, требовали от Каира открыть пограничный переход "Рафах" для гуманитарной помощи. Во время этой акции протеста за столкновения с демонстрантами был задержан Ахмад Абдель Кадер, глава организации "Союз египетской молодежи за рубежом", поддерживающей правительство ас-Сиси. Это задержание вызвало резкую реакцию со стороны Каира: министр иностранных дел Египта позвонил британскому советнику по национальной безопасности и потребовал объяснений, а затем в официальном заявлении обвинил Лондон в "двойных стандартах". По его словам, был задержан активист, который защищал посольство, а нападавшие на него остались на свободе.

Отметим, что Ахмад Абдель Кадер уже был освобожден из-под ареста, когда власти Египта пошли на конфликт с британской дипломатической миссией в Каире.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 августа 2025

На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Египтяне отказались от матча против сборной Замбии из-за израильского тренера
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 августа 2025

WSJ: Египет готовит палестинские силы безопасности для "поствоенной Газы"