Дипломатический конфликт между Великобританией и Египтом: Лондон закрыл посольство в Каире

Посольство Великобритании в Каире объявило о временном закрытии своего основного здания из-за того, что власти Египта отозвали силы безопасности от посольства. При этом британская дипмиссия сообщила, что "экстренная консульская помощь по-прежнему оказывается".

Издание Daily News Egypt пишет, что египетские силы безопасности были отозваны от посольства Великобритании в качестве ответа на инцидент, который произошел на прошлой неделе в Лондоне во время пропалестинской демонстрации.

Согласно сообщениям в египетских и британских СМИ, участники пропалестинской демонстрации, проходившей у посольства Египта, требовали от Каира открыть пограничный переход "Рафах" для гуманитарной помощи. Во время этой акции протеста за столкновения с демонстрантами был задержан Ахмад Абдель Кадер, глава организации "Союз египетской молодежи за рубежом", поддерживающей правительство ас-Сиси. Это задержание вызвало резкую реакцию со стороны Каира: министр иностранных дел Египта позвонил британскому советнику по национальной безопасности и потребовал объяснений, а затем в официальном заявлении обвинил Лондон в "двойных стандартах". По его словам, был задержан активист, который защищал посольство, а нападавшие на него остались на свободе.

Отметим, что Ахмад Абдель Кадер уже был освобожден из-под ареста, когда власти Египта пошли на конфликт с британской дипломатической миссией в Каире.