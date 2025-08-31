x
31 августа 2025
последняя новость: 19:07
Ближний Восток

Хуситские боевики штурмовали офисы ООН в Сане, захвачены сотрудники WFP и UNICEF

Йемен
Хуситы
ООН
время публикации: 31 августа 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 18:39
Хуситские боевики штурмовали офисы ООН в Сане, захвачены сотрудники WFP и UNICEF
Wikipedia.org.Фото: Ferdinand Reus from Arnhem, Holland

Боевики террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) штурмовали офисы учреждений ООН в йеменской столице Сане – включая представительство Всемирной продовольственной программы WFP и детский фонд ООН UNICEF.

Несколько человек были захвачены: как сообщает DPA со ссылкой на анонимный источник в Йемене, "были арестованы семь сотрудников World Food Program и трое сотрудников UNICEF. Хуситы пока не сообщали каких-либо подробностей, причин или деталей операции.

Нападение произошло менее чем через сутки после официального признания движением "Ансар Аллах" гибели премьер-министра Ахмада Галеба ар-Рахауи в результате израильской атаки, осуществленной 28 марта ВВС ЦАХАЛа.

Отмечается, что речь не идет о первом в своем роде нападении на международные организации: ранее хуситы уже несколько раз задерживали сотрудников, работавших в учреждениях ООН, и некоторые из них до сих пор находятся под стражей. Хуситы обвиняют некоторых работников международных организаций в шпионаже на США.

Ближний Восток
