Хуситские боевики штурмовали офисы ООН в Сане, захвачены сотрудники WFP и UNICEF

Боевики террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) штурмовали офисы учреждений ООН в йеменской столице Сане – включая представительство Всемирной продовольственной программы WFP и детский фонд ООН UNICEF.

Несколько человек были захвачены: как сообщает DPA со ссылкой на анонимный источник в Йемене, "были арестованы семь сотрудников World Food Program и трое сотрудников UNICEF. Хуситы пока не сообщали каких-либо подробностей, причин или деталей операции.

Нападение произошло менее чем через сутки после официального признания движением "Ансар Аллах" гибели премьер-министра Ахмада Галеба ар-Рахауи в результате израильской атаки, осуществленной 28 марта ВВС ЦАХАЛа.

Отмечается, что речь не идет о первом в своем роде нападении на международные организации: ранее хуситы уже несколько раз задерживали сотрудников, работавших в учреждениях ООН, и некоторые из них до сих пор находятся под стражей. Хуситы обвиняют некоторых работников международных организаций в шпионаже на США.