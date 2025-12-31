"Мисс Турция" арестована по делу о наркотиках

Турецкие СМИ сообщают, что известная модель и актриса Бюсе Искендероглу, обладательница титула "Мисс Турция 2016", была арестована по делу о наркотиках.

В рамках расследования были задержаны 17 человек, 12 из них арестованы, в том числе Бюсе.

Расследование ведет главная прокуратура Стамбула. Арестованные обвиняются в "производстве и распространении наркотических веществ", "предоставлении специальных мест, оборудования или материалов для облегчения употребления наркотических или стимулирующих веществ и принятии мер, затрудняющих поимку потребителей", "покупке, принятии или хранении наркотических или стимулирующих веществ для употребления", "употреблении наркотических или стимулирующих веществ" и "содействии проституции" в отношении известных личностей.

Какую роль во всем этом играла 31-летняя Бюсе Искендероглу, неясно. Но СМИ обращают внимание именно на ее арест.

Бюсе Искендероглу родилась в Анкаре. В 2016-м победила на конкурсе "Мисс Турция" и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Мира". Позже стала популярной фотомоделью и актрисой, участвовала во многих благотворительных и культурных мероприятиях. О каких-либо связях с криминальными структурами ранее не сообщалось.