CENTCOM: за 10 дней в Сирии проведены 11 операций против ИГ

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что за последние десять дней американские силы совместно с партнерами провели в Сирии 11 операций против боевиков террористической организации "Исламское государство".

По данным CENTCOM, в ходе этих действий около 25 боевиков ИГ были ликвидированы или задержаны (не менее семи ликвидированы). Также сообщается о задержании еще нескольких подозреваемых и уничтожении четырех тайников с оружием.

CENTCOM отмечает, что серия операций стала продолжением масштабного удара 19 декабря, когда силы США и Иордании нанесли удары по более чем 70 целям, связанным с ИГ, в центральной Сирии.