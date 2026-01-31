x
Fars: оппозиционные каналы выдали фото сына Нафтали Беннета за погибшего в Иране демонстранта

Иран
Нафтали Беннет
время публикации: 31 января 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 22:28
Fars: оппозиционные каналы выдали фото сына Нафтали Беннета за погибшего в Иране демонстранта
fars

Иранское информационное агентство Fars заявило, что медиа, связанные с иранской оппозицией, фальсифицируют данные о погибших в ходе последних акций протеста. В качестве примера они приводят опубликованную под видом убитого во время демонстрации в Тегеране подростка фотографию сына бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

При этом в комментариях к фотографии утверждалось, что изображенного на ней подростка зовут Куруш Ширини и он был застрелен на улице Пирузи в Тегеране.

Оппозиция принесла извинения за ошибку, заявив, что она стала следствием хаоса в стране и отсутствия нормальной связи и интернета.

