03 января 2026
Ближний Восток

Количество погибших в антиправительственных протестах в Иране превысило 10 человек

Иран
время публикации: 03 января 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 12:42
Количество погибших в антиправительственных протестах в Иране превысило 10 человек
AP Photo/Hadi Mizban

Не менее 10 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Иране: в субботу иранские власти сообщили о гибели еще двоих человек.

В Куме, где расположены основные шиитские духовные семинарии страны, в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Представители служб безопасности заявили, что он нес гранату на себе.

Как сообщает Daily Mail, онлайн-видео из Кума свидетельствуют о ночных пожарах, произошедших в городе.

Еще один человек погиб в Харсине, в 370 км от Тегерана. Он был бойцом подразделения "Басидж", принадлежащего КСИР, и погиб в результате нападение с применением огнестрельного и холодного оружия.

Антиправительственные демонстрации охватили более 100 населенных пунктов в 22 из 31 иранских провинций.

