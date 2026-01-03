Количество погибших в антиправительственных протестах в Иране превысило 10 человек
время публикации: 03 января 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 12:42
Не менее 10 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Иране: в субботу иранские власти сообщили о гибели еще двоих человек.
В Куме, где расположены основные шиитские духовные семинарии страны, в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Представители служб безопасности заявили, что он нес гранату на себе.
Как сообщает Daily Mail, онлайн-видео из Кума свидетельствуют о ночных пожарах, произошедших в городе.
Еще один человек погиб в Харсине, в 370 км от Тегерана. Он был бойцом подразделения "Басидж", принадлежащего КСИР, и погиб в результате нападение с применением огнестрельного и холодного оружия.
Антиправительственные демонстрации охватили более 100 населенных пунктов в 22 из 31 иранских провинций.
