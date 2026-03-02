ВВС Катара сбили два иранских боевых самолета

Министерство обороны Катара сообщило, что ВВС страны сбили два иранских самолета Су-24. В заявлении также говорится об успешном перехвате семи выпущенных иранцами баллистических ракет и пяти беспилотных летательных аппаратов.

"Как только угроза была обнаружена, ей дали отпор. Согласно оперативному плану, все ракеты были сбиты до того, как достигли цели", – сообщает министерство.

Несколькими часами ранее Иран нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры Катарав Рас-Лаффане. Один из дронов ударил по водному резервуару, второй – по объекту, принадлежащему Qatar Energy. Официальная Доха сообщила, что не оставит это без ответа.

Между тем, агентство Bloomberg передает, что Катар и Объединенные Арабские Эмираты обратились попросили о помощи в обеспечении средствами ПВО. Согласно публикации, существующих запасов перехватчиков Катару хватит всего на четыре дня военных действий.