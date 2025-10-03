x
03 октября 2025
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 11:36
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Джазира": акция "флотилии Сумуда" продолжается, еще десять судов идут в сторону Газы

Газа
Катар
СМИ
Акции протеста
Средиземное море
время публикации: 03 октября 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 10:20
"Аль-Джазира": акция "флотилии Сумуда" продолжается, еще десять судов идут в сторону Газы
AP Photo/Kamran Jebreili

Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет, что акция "флотилии стойкости" – "глобальной флотилии Сумуда" – продолжается, еще десять судов идут в сторону сектора Газы.

Одно судно "флотилии" – Marinette – в настоящее время находится примерно в 50 морских милях от побережья Газы. По состоянию на утро пятницы, оно не перехвачено. Судя по имеющимся данным, это судно отстало из-за технической неисправности.

Еще девять судов, формально заявленных как участники акции, находятся почти в 500 морских милях от Газы.

Ранее около 50 судов "флотилии Сумуда" было перехвачено израильскими ВМС.

Полиция Израиля сообщает, что более 470 участников так называемой "глобальной флотилии Сумуда", пытавшихся прорвать морскую блокаду Газы, прошли оформление перед выдворением из страны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Участников "флотилии Сумуда" планируется депортировать из Израиля 6-7 октября