"Аль-Джазира": акция "флотилии Сумуда" продолжается, еще десять судов идут в сторону Газы

Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет, что акция "флотилии стойкости" – "глобальной флотилии Сумуда" – продолжается, еще десять судов идут в сторону сектора Газы.

Одно судно "флотилии" – Marinette – в настоящее время находится примерно в 50 морских милях от побережья Газы. По состоянию на утро пятницы, оно не перехвачено. Судя по имеющимся данным, это судно отстало из-за технической неисправности.

Еще девять судов, формально заявленных как участники акции, находятся почти в 500 морских милях от Газы.

Ранее около 50 судов "флотилии Сумуда" было перехвачено израильскими ВМС.

Полиция Израиля сообщает, что более 470 участников так называемой "глобальной флотилии Сумуда", пытавшихся прорвать морскую блокаду Газы, прошли оформление перед выдворением из страны.