"Кан": Саудовская Аравия повышает готовность к ударам хуситов по Израилю

Как сообщает новостная редакция "Кан", Саудовская Аравия привела в состояние повышенной боевой готовности силы ПВО в связи с возможными ракетными обстрелами израильской территории йеменскими хуситами.

Напомним: 28 августа ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по верхушке политической организации хуситов. В результате израильской атаки был ликвидирован глава хуситского правительства Йемена и еще по меньшей мере 11 министров.

Хуситы пригрозили Израилю местью. В последующие дни они неоднократно предпринимали попытки обстрела еврейского государства баллистическими ракетами. Большинство ракет взрывалось над территорией Саудовской Аравии.