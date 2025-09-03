x
03 сентября 2025
Ближний Восток

"Кан": Саудовская Аравия повышает готовность к ударам хуситов по Израилю

Саудовская Аравия
Хуситы
Израиль
время публикации: 03 сентября 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 09:33
"Кан": Саудовская Аравия повышает готовность к ударам хуситов по Израилю
AP Photo/Vahid Salemi

Как сообщает новостная редакция "Кан", Саудовская Аравия привела в состояние повышенной боевой готовности силы ПВО в связи с возможными ракетными обстрелами израильской территории йеменскими хуситами.

Напомним: 28 августа ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по верхушке политической организации хуситов. В результате израильской атаки был ликвидирован глава хуситского правительства Йемена и еще по меньшей мере 11 министров.

Хуситы пригрозили Израилю местью. В последующие дни они неоднократно предпринимали попытки обстрела еврейского государства баллистическими ракетами. Большинство ракет взрывалось над территорией Саудовской Аравии.

Ближний Восток
