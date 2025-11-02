x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 10:52
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Том Баррак: "Ливан – государство, потерпевшее крах"

США
Ливан
Сирия
Хизбалла
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 09:23
Том Баррак: "Ливан – государство, потерпевшее крах"
AP Photo/Bilal Hussein

Специальный представитель администрации США в Сирии и Ливане Том Баррак принял участие в конференции "Манамский диалог", проходящей в столице Бахрейна. Он выступил на круглом столе, посвященном американской политике в Леванте.

Баррак сообщил, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа 10 ноября посетит Вашингтон. Тем самым он станет первым сирийским президентом, прибывающим в США с официальным визитом с обретения независимости в 1946 году. Американский эмиссар рассказал, что Сирия присоединится к коалиции, действующей против "Исламского государства".

Американский эмиссар назвал Ливан государством, потерпевшим крах. По его словам, это единственная страна региона, отказавшаяся поддержать изменения на Ближнем Востоке. "Ливан – это "Хизбалла"", – заявил он, объяснив израильские удары по югу Ливана тем, что шиитская группировка отказывается разоружаться.

"Решать самим ливанцам. Америка не собирается вовлекаться в ситуацию, когда иностранная террористическая организация и потерпевшее крах государство диктуют темп и требуют все больше ресурсов, средств и помощи", – сказал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 ноября 2025

FT: страны Персидского залива готовы инвестировать в Ливан, если "Хизбалла" будет разоружена
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 ноября 2025

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа скоро отправится с визитом в Вашингтон
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2025

Эмиссар Трампа: ""Хизбалла" является в Ливане легитимной политической партией"