Том Баррак: "Ливан – государство, потерпевшее крах"

Специальный представитель администрации США в Сирии и Ливане Том Баррак принял участие в конференции "Манамский диалог", проходящей в столице Бахрейна. Он выступил на круглом столе, посвященном американской политике в Леванте.

Баррак сообщил, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа 10 ноября посетит Вашингтон. Тем самым он станет первым сирийским президентом, прибывающим в США с официальным визитом с обретения независимости в 1946 году. Американский эмиссар рассказал, что Сирия присоединится к коалиции, действующей против "Исламского государства".

Американский эмиссар назвал Ливан государством, потерпевшим крах. По его словам, это единственная страна региона, отказавшаяся поддержать изменения на Ближнем Востоке. "Ливан – это "Хизбалла"", – заявил он, объяснив израильские удары по югу Ливана тем, что шиитская группировка отказывается разоружаться.

"Решать самим ливанцам. Америка не собирается вовлекаться в ситуацию, когда иностранная террористическая организация и потерпевшее крах государство диктуют темп и требуют все больше ресурсов, средств и помощи", – сказал он.