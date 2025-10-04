"Аль-Хадат": делегация ХАМАСа прибудет в Каир

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, ссылаясь на источники, что делегация ХАМАСа прибудет в субботу, 4 октября, вечером, в Каир для проведения переговоров, направленных на заключение сделки по освобождению заложников и прекращению войны в Газе.

Накануне ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам. В заявлении руководства ХАМАСа, опубликованном палестинскими СМИ, говорится: "Мы объявляем о своем согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, при условии предоставления необходимых условий для процесса обмена. Мы готовы немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого процесса".