Ближний Восток

"Аль-Хадат": делегация ХАМАСа прибудет в Каир

время публикации: 04 октября 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 15:48
"Аль-Хадат": делегация ХАМАСа прибудет в Каир
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, ссылаясь на источники, что делегация ХАМАСа прибудет в субботу, 4 октября, вечером, в Каир для проведения переговоров, направленных на заключение сделки по освобождению заложников и прекращению войны в Газе.

Накануне ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам. В заявлении руководства ХАМАСа, опубликованном палестинскими СМИ, говорится: "Мы объявляем о своем согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, при условии предоставления необходимых условий для процесса обмена. Мы готовы немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого процесса".

