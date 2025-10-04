Палестинские фракции "сопротивления" поддержали ответ ХАМАСа на "план Трампа"

Палестинские фракции "сопротивления" опубликовали свое заявление, в целом поддержав ответ ХАМАСа на "план Трампа".

В заявлении говорится: "Мы подтверждаем, что ответ, предоставленный ХАМАСом на американское предложение, является результатом ответственной национальной позиции, которая была выработана после углубленных консультаций с фракциями палестинского сопротивления".

Фракции призывают Палестинскую администрацию созвать срочное национальное совещание, которое "обсудит механизмы передачи управления сектором Газы независимому палестинскому органу (технократам)".

В пятницу, 3 октября, ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам. В заявлении руководства ХАМАСа, опубликованном палестинскими СМИ, говорится: "Мы объявляем о своем согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, при условии предоставления необходимых условий для процесса обмена. Мы готовы немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого процесса".