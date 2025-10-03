ХАМАС объявил о своем "согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых"

В пятницу, 3 октября, ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам. В заявлении руководства ХАМАСа, опубликованном палестинскими СМИ, говорится: "Мы объявляем о своем согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, при условии предоставления необходимых условий для процесса обмена. Мы готовы немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого процесса".

Кроме того, в заявлении сказано: "Мы вновь подтверждаем наше согласие передать управление сектором Газы палестинскому органу, состоящему из независимых специалистов (правительство технократов), основанному на палестинском национальном консенсусе и опирающемуся на арабскую и исламскую поддержку".

Согласно ответу ХАМАСа, остальные пункты "плана Трампа" он намерен обсуждать "в ходе переговоров": "Что касается других вопросов, содержащихся в предложении президента Трампа и касающихся будущего сектора Газы и исконных прав палестинского народа, то они связаны с единой национальной позицией и основаны на соответствующих международных законах и резолюциях. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, частью которой будет движение ХАМАС, готовое взять на себя за это полную ответственность".