x
03 октября 2025
|
последняя новость: 22:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 22:56
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС объявил о своем "согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых"

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
Заложники
время публикации: 03 октября 2025 г., 22:52 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 23:03
ХАМАС объявил о своем "согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых"
AP Photo/Abed Hajjar

В пятницу, 3 октября, ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам. В заявлении руководства ХАМАСа, опубликованном палестинскими СМИ, говорится: "Мы объявляем о своем согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, при условии предоставления необходимых условий для процесса обмена. Мы готовы немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого процесса".

Кроме того, в заявлении сказано: "Мы вновь подтверждаем наше согласие передать управление сектором Газы палестинскому органу, состоящему из независимых специалистов (правительство технократов), основанному на палестинском национальном консенсусе и опирающемуся на арабскую и исламскую поддержку".

Согласно ответу ХАМАСа, остальные пункты "плана Трампа" он намерен обсуждать "в ходе переговоров": "Что касается других вопросов, содержащихся в предложении президента Трампа и касающихся будущего сектора Газы и исконных прав палестинского народа, то они связаны с единой национальной позицией и основаны на соответствующих международных законах и резолюциях. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, частью которой будет движение ХАМАС, готовое взять на себя за это полную ответственность".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

СМИ: ХАМАС передал ответ на план Трампа посредникам
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 октября 2025

WSJ: руководство ХАМАСа готово принять условия сделки, но не согласно на разоружение
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Трамп предъявил ультиматум ХАМАСу