В Дамаске прошли переговоры президентов Украины и Сирии – при участии главы МИД Турции

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 5 апреля с визитом в Дамаск и провел переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. В консультациях принимал участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы обсудили ситуацию в регионе и пути ее улучшения, а также российскую войну против Украины. Я благодарен за поддержку. Есть огромный интерес в обмене опытом в военной сфере и сфере безопасности", – сообщил Зеленский, поблагодарив аш-Шараа за слова уважения к сирийскому народу.

"Мы также коснулись роли Украины как надежного поставщика продовольствия и путей укрепления продовольственной безопасности региона. Мы очень хорошо понимаем проблемы Сирии с энергией и инфраструктурой. Мы готовы к сотрудничеству для увеличения потенциала наших стран и народов", – написал президент в социальных сетях.

Это второй визит украинского лидера на Ближний Восток с начала войны против Ирана. Ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию. Страны региона интересует украинский опыт в противостоянии беспилотникам, накопленный за четыре года российской агрессии.