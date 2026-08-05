Хуситы сообщили об ударе по саудовскому танкеру в Красном море

Действующие в Йемене хуситы сообщили, что нанесли ракетный удар по саудовскому танкеру, который находился на рейде порта Янбу, расположенного в Саудовской Аравии на восточном побережье Красного моря.

2 августа Саудовская Аравия объявила о создании международной военно-морской коалиции для защиты судоходства в Красном море, Баб-аль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Инициативу поддержали 14 стран, включая Египет, Турцию, Пакистан, Судан и Джибути. ОАЭ и Оман не изъявили желание присоединиться к союзу.

Решение о создании морской коалиции было принято на фоне угроз йеменских хуситов установить морскую блокаду Саудовской Аравии и их нападений на связанные с королевством суда. Эр-Рияд заявляет, что целью коалиции является обеспечение свободы международного