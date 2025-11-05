x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 19:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 19:45
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло у побережья Сирии

Сирия
Землетрясения
время публикации: 05 ноября 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 18:56
Землетрясение магнитудой 2,6 произошло у побережья Сирии
AP Photo/B.K.Bangash

Жители Латакии и других сирийский городов, находящихся на побережье Средиземного моря сообщили о слабых подземных толчках. Нет информации о пострадавших или разрушениях.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Средиземном море, примерно в 107 км от города Хама, очаг залегал на глубине 9 км.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 ноября 2025

В результате землетрясения на севере Афганистана есть жертвы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 ноября 2025

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3