Землетрясение магнитудой 2,6 произошло у побережья Сирии

Жители Латакии и других сирийский городов, находящихся на побережье Средиземного моря сообщили о слабых подземных толчках. Нет информации о пострадавших или разрушениях.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Средиземном море, примерно в 107 км от города Хама, очаг залегал на глубине 9 км.