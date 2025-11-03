В результате землетрясения на севере Афганистана есть жертвы

Власти Афганистана заявляют, что в результате сильного землетрясения на севере страны погибли не менее семи человек, пострадали около 150, передает Reuters. Число жертв уточняется, оно может значительно возрасти.

В ночь на 3 ноября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 23 километрах от города Хульм в провинции Балх и в 51 километре от Мазари-Шарифа – одного из крупнейших городов северного региона. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение, произошедшее около часа ночи по местному времени, ощущалось на обширной территории – от Кабула до соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В Мазари-Шарифе, где проживает более полумиллиона человек, сообщается о повреждениях зданий.

За последние десятилетия самые тяжелые последствия от землетрясения в Афганистане-Пакистане были 8 октября 2005-го, когда погибли около 86 тысяч человек (тогда магнитуда землетрясения была 7,6). 7 октября 2023 года в результате землетрясения в афганской провинции Герат погибли более 2000 человек. 31 августа 2025 года в результате землетрясения в восточных провинциях, в горном регионе Гиндукуш, погибли более 2200 человек.