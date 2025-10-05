Первое появление аль-Хайи после покушения: позиция ХАМАСа не изменилась

В ночь на 5 октября катарский телеканал "Аль-Араби" и хамасовский "Палестинский информационный центр" передали выступление одного из лидеров ХАМАСа Халиля аль-Хайи, заявленное как первое – после попытки его ликвидации ЦАХАЛом в Дохе 9 сентября 2025 года.

Аль-Хайя заявил, что попытка ликвидации руководства организации не изменила позицию ХАМАСа. "Кровь шахидов – в том числе моего сына – будет дорогой к победе", – сказал он, подчеркнув, что не выделяет своего погибшего сына среди остальных ("все дети Газы – мои дети").

Судя по заявлениям Халиля аль-Хайи, ХАМАС не готов к уступкам. Хотя ранее сообщалось, что ХАМАС якобы принял "план Трампа", согласившись отпустить заложников и обсудить условия прекращения огня в Газе.

Остается неизвестным, был ли Халиль аль-Хайя ранен в результате атаки его штаба в Дохе израильскими ВВС. Неизвестно и состояние некоторых других лидеров ХАМАСа, которые могли находиться тогда в штабе.

В соответствии с опубликованной ХАМАСом информацией, в результате атаки израильских ВВС на штаб группировки в Дохе погибли Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи. Кроме того, был убит офицер служб безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири.

На траурных церемониях появлялись члены политбюро ХАМАСа Усама Хамдан, Иззат ар-Ришк и Хусам Бадран. Другой член политбюро ХАМАСа Рази Хамад позже выступал в эфире "Аль-Джазиры".

Пока не появлялись глава офиса ХАМАСа за рубежом Халид Машаль, лидер боевиков ХАМАСа "на Западном берегу реки Иордан" Захэр Джабарин и член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла – они могли быть 9 сентября 2025 года в штабе ХАМАСа в Дохе.