Египетская техника приступила к расчистке завалов в центральной части сектора Газы

Египетский источник в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" сообщил, что десятки единиц тяжелой строительной техники уже находятся в центральной части сектора Газы и начали расчищать завалы.

По словам источника, к северу от Нусейрата будет построен крупнейший в секторе лагерь для перемещенных лиц. Работы проводятся в рамках египетского плана по восстановлению сектора Газы.

Днем ранее, 4 октября, о работе египетской строительной техники написал палестинский новостной сайт Al-Quds Press.