05 октября 2025
05 октября 2025
Египетская техника приступила к расчистке завалов в центральной части сектора Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Египет
время публикации: 05 октября 2025 г., 17:49
Египетская техника приступила к расчистке завалов в центральной части сектора Газы
AP Photo/Raad Adayleh

Египетский источник в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" сообщил, что десятки единиц тяжелой строительной техники уже находятся в центральной части сектора Газы и начали расчищать завалы.

По словам источника, к северу от Нусейрата будет построен крупнейший в секторе лагерь для перемещенных лиц. Работы проводятся в рамках египетского плана по восстановлению сектора Газы.

Днем ранее, 4 октября, о работе египетской строительной техники написал палестинский новостной сайт Al-Quds Press.

