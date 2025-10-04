"Приветствуем и верим": реакции разных стран на ответ ХАМАСа

После того, как террористическая организация ХАМАС декларировала готовность освободить заложников, президент США Дональд Трамп счел ответ ХАМАСа на его ультиматум удовлетворительным, в СМИ появились реакции на происходящее разных стран.

Трамп заявил, что верит в готовность ХАМАСа "к прочному миру" и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы обеспечить безопасное и быстрое освобождение заложников.

Он отметил: "Сейчас это слишком опасно. Мы уже обсуждаем детали, которые необходимо проработать. Речь идет не только о Газе, речь идет о долгожданном мире на Ближнем Востоке".

Катар и Египет, которые являются ключевыми посредниками в переговорах, одобрили план Трампа до того, как ХАМАС дал официальный ответ. Они заявили о готовности продолжать посредническую деятельность для реализации плана и скорейшего установления перемирия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ ХАМАСа "конструктивным и важным шагом" на пути к достижению прочного мира.

МИД Турции выразил надежду, что ответ ХАМАСа "дает возможность немедленно установить прекращение огня в Газе". Турция призвала Израиль "полностью прекратить атаки и обеспечить доставку гуманитарной помощи".

Генеральный секретарь ООН приветствовал решение ХАМАСа и призвал стороны воспользоваться этой возможностью для установления мира.

Премьер-министр Нидерландов заявил: "Мы с оптимизмом смотрим на готовность ХАМАСа освободить всех заложников и начать немедленные переговоры по мирному плану". Практически те же слова прозвучали в заявлении МИДа Швеции.