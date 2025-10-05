В Сирии проходят парламентские выборы, население не участвует

В Сирии 5 октября проходят первые после свержения Башара Асада парламентские выборы. Они проходят по косвенной системе – из 210 депутатов 140 будут выбраны избирательными комиссиями, остальных назначит президент Ахмад аш-Шараа.

"Ситуация в стране не позволяет провести традиционные выборы, учитывая наличие миллионов перемещенных лиц – как находящихся на территории Сирии, так и вынужденных перебраться за границу, – отсутствие официальных документов и хрупкость правовой структуры", – говорилось в опубликованном ранее заявлении правительства.

До выборов было допущено 1570 кандидатов, 14% из которых – женщины. Их судьбу определят 6000 выборщиков. Предвыборной агитации не было, однако семинары и дебаты проводились. Такая избирательная кампания продолжалась около недели.

Отметим, что в связи с ситуацией в сфере безопасности в провинциях Ас-Суэйда, Ракка и Аль-Хасаке выборы не проводятся, отведенные представителям этих провинций, останутся вакантными.