x
06 апреля 2026
Ближний Восток

В Бахрейне задержаны двое подозреваемых в шпионаже на Иран

время публикации: 06 апреля 2026 г., 23:23 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 23:28
В Бахрейне задержаны двое подозреваемых в шпионаже на Иран
AP Photo/Jon Gambrell

В Бахрейне задержаны двое подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщила прокуратура королевства в социальной сети X.

По версии следствия, задержанные работали на иранские спецслужбы и связанный с ними "Корпус стражей исламской революции".

Как утверждают власти Бахрейна, подозреваемые получали через агентов в Иране указания следить за важными объектами на территории королевства, собирать сведения о них и передавать эту информацию в Иран.

