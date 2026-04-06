В Бахрейне задержаны двое подозреваемых в шпионаже на Иран

В Бахрейне задержаны двое подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщила прокуратура королевства в социальной сети X.

По версии следствия, задержанные работали на иранские спецслужбы и связанный с ними "Корпус стражей исламской революции".

Как утверждают власти Бахрейна, подозреваемые получали через агентов в Иране указания следить за важными объектами на территории королевства, собирать сведения о них и передавать эту информацию в Иран.