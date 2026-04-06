x
06 апреля 2026
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 22:44
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Четверо военнослужащих срочной службы подозреваются в шпионаже в пользу Ирана

Расследование
Иран
шпионаж
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 06 апреля 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 22:22
Четверо военнослужащих срочной службы подозреваются в шпионаже в пользу Ирана
Пресс-служба полиции Израиля

По информации телеканала i24, четверо военнослужащих срочной службы из боевых частей задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, в том числе в период боевых действий.

По данным i24, подозреваемые действовали группой при выполнении заданий.

Расследованием этого дела занимаются Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция округа Ашер.

Нескольким подозреваемым отказано в просьбе о встрече с адвокатом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
