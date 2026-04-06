Четверо военнослужащих срочной службы подозреваются в шпионаже в пользу Ирана

По информации телеканала i24, четверо военнослужащих срочной службы из боевых частей задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, в том числе в период боевых действий.

По данным i24, подозреваемые действовали группой при выполнении заданий.

Расследованием этого дела занимаются Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция округа Ашер.

Нескольким подозреваемым отказано в просьбе о встрече с адвокатом.