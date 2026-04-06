06 апреля 2026
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа завершили очередную волну ударов по объектам КСИР в Тегеране

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 21:40 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 21:40
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по ключевым объектам Корпуса стражей Исламской революции. Среди целей: объект КСИР, использовавшийся структурой подавления гражданского населения; объекты инфраструктуры КСИР в иранской столице; инфраструктура командования военно-воздушных сил Корпуса в Тегеране.

Одновременно были атакованы склады и пусковые позиции баллистических ракет, предназначенных для ударов по Израилю, а также крупный объект по производству систем противовоздушной обороны.

Удары стали завершением суток интенсивных операций, в ходе которых ЦАХАЛ также атаковал десятки самолетов и вертолетов на аэродромах Тегерана, ликвидировал ряд высокопоставленных представителей режима и нанес удары по нефтехимическим предприятиям Ирана.

