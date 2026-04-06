06 апреля 2026
Ближний Восток

Глава Организации по атомной энергии Ирана выступил с обвинениями против МАГАТЭ

время публикации: 06 апреля 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 13:10
Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами направил Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси послание в связи с ударами по территории Бушерской АЭС.

"Бездействие МАГАТЭ делает агрессоров еще наглее. Единственная АЭС в Иране четырежды подвергалась атакам. Последняя имело место 4 апреля, погиб охранник, несколько человек получили ранения", – написал чиновник.

Эслами подчеркнул: такие удары угрожают выбросом радиации из работающего реактора. Это может иметь необратимые последствия для людей и окружающей среды, в том числе – в соседних странах.

