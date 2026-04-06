x
06 апреля 2026
|
последняя новость: 18:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы выразили готовность присоединиться к перемирию между Ираном и США

США
Война с Ираном
Йемен
время публикации: 06 апреля 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 18:01
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Член руководства контролирующей часть территории Йемена группировки "Ансар Аллах" ("Хуситы") Мухаммад Али аль-Хути сообщил телеканалу CNN, что она присоединится к перемирию между Ираном и США, если таковое будет заключено. При этом он подчеркнул, должна быть прекращена и "агрессия" против хуситов.

CNN отмечает, что на данном этапе хуситы ограничиваются ударами по Израилю, задействуя ракеты и БПЛА. Однако "Ансар Аллах" воздерживается от атак по американским объектам в регионе и судам в районе Красного моря.

Аль-Хути сообщил, что нет также планов атаковать мусульманские страны, если те, по его словам, не совершат агрессии против Йемена. "Наша цель – предотвратить ситуацию, когда Красное море используется для действий против какой-либо мусульманской страны", – сказал он.

При этом лидер террористической группировки заявил: в случае эскалации хуситы могут закрыть Баб-эль-Мандебский пролив – одну из главных артерий глобальной торговли. Когда его спросили о возможных ударах по портам в Красном море, через которые Саудовская Аравия экспортирует нефть. "У нас нет таких намерений, если только эта страна не присоединится к американо-израильской агрессии против Йемена", – сказал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
