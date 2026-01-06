x
06 января 2026
|
последняя новость: 06:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2026
|
06 января 2026
|
последняя новость: 06:02
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Удар по цели в лагере Эйн аль-Хильуэ на юге Ливана, есть убитые

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 06 января 2026 г., 02:53 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 05:59
Удар по цели в лагере Эйн аль-Хильуэ на юге Ливана, есть убитые
AP Photo/Mohammed Zaatari

В ночь на 6 января был нанесен авиаудар по трехэтажному зданию в промышленной зоне лагеря палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ, на юго-востоке Сидона (Сайды), на юге Ливана, примерно в 30 км от границы с Израилем.

Ливанские источники заявляют о двух убитых и нескольких раненых.

Судя по сообщениям ливанских СМИ, атака была осуществлена израильскими ВВС.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook