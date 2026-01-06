Удар по цели в лагере Эйн аль-Хильуэ на юге Ливана, есть убитые

В ночь на 6 января был нанесен авиаудар по трехэтажному зданию в промышленной зоне лагеря палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ, на юго-востоке Сидона (Сайды), на юге Ливана, примерно в 30 км от границы с Израилем.

Ливанские источники заявляют о двух убитых и нескольких раненых.

Судя по сообщениям ливанских СМИ, атака была осуществлена израильскими ВВС.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.