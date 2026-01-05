Ливанские источники сообщают о второй волне атак ВВС ЦАХАЛа

Ливанские источники сообщают о второй волне ударов ВВС ЦАХАЛа на юге страны. Согласно последним сообщениям, в районе Сайды нанесены авиаудары по пяти объектам.

Сайт "Аль-Марказия" пишет, что в районе побережья Захрани в течение вечера наблюдались активные полеты израильских беспилотников.

Удары наносились по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в деревнях Аль-Сарафанд и Аль-Саксакия. Одной из целей был легковой автомобиль.

Во время первой волны ударов были атакованы цели в деревнях Айн ат-Тина, Аль-Манара, Анане.

В Аль-Манаре в результате атаки ВВС Израиля разрушен дом и несколько соседних строений повреждены, нанесен ущерб частным автомобилям и коммерческим предприятиям.

В деревне Кфар-Хатта по цели были выпущены не менее пяти ракет, одна из которых не взорвалась. Место ее падения было оцеплено ливанскими силами безопасности.