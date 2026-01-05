x
05 января 2026
|
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 23:33
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливанские источники сообщают о второй волне атак ВВС ЦАХАЛа

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
ХАМАС
время публикации: 05 января 2026 г., 22:59 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 22:59
Ливанские источники сообщают о второй волне атак ВВС ЦАХАЛа
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают о второй волне ударов ВВС ЦАХАЛа на юге страны. Согласно последним сообщениям, в районе Сайды нанесены авиаудары по пяти объектам.

Сайт "Аль-Марказия" пишет, что в районе побережья Захрани в течение вечера наблюдались активные полеты израильских беспилотников.

Удары наносились по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в деревнях Аль-Сарафанд и Аль-Саксакия. Одной из целей был легковой автомобиль.

Во время первой волны ударов были атакованы цели в деревнях Айн ат-Тина, Аль-Манара, Анане.

В Аль-Манаре в результате атаки ВВС Израиля разрушен дом и несколько соседних строений повреждены, нанесен ущерб частным автомобилям и коммерческим предприятиям.

В деревне Кфар-Хатта по цели были выпущены не менее пяти ракет, одна из которых не взорвалась. Место ее падения было оцеплено ливанскими силами безопасности.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

822-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

ЦАХАЛ приказал жителям двух деревень на юге Ливана эвакуироваться