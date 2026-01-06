12 канал ИТВ: Сирийские источники говорят о возможности продвижения к соглашению с Израилем

После возобновления переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве США источники в Дамаске заявили, что надеются добиться отхода Израиля с занятых территорий на Голанских высотах в обмен на гарантии безопасности, сообщает новостная служба 12 канала ИТВ.

Сирийский источник, близкий к президенту страны Ахмаду аш-Шараа, заявил, что американское давление подталкивает стороны к схеме, которая будет включать израильский отход с сирийской территории в обмен на гарантии безопасности, "которые устроят обе стороны". Он отметил, что США заинтересованы в максимально скором заключении соглашения.

При этом источник подчеркнул, что соглашение с Израилем не будет включать какие-либо аспекты в отношении сирийских друзов и происходящего в районе Ас-Суэйды, поскольку "этот момент останется исключительно внутренним делом Сирии".

Для Сирии, утверждает этот источник, неприемлемы израильские утверждения, что "Израиль является патроном и защитником меньшинств", поскольку вопрос меньшинств в Сирии должен решаться исключительно внутри Сирии.