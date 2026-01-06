x
06 января 2026
|
последняя новость: 15:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2026
|
06 января 2026
|
последняя новость: 15:01
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

12 канал ИТВ: Сирийские источники говорят о возможности продвижения к соглашению с Израилем

Сирия
время публикации: 06 января 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 14:29
12 канал ИТВ: Сирийские источники говорят о возможности продвижения к соглашению с Израилем
Michael Giladi/Flash90

После возобновления переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве США источники в Дамаске заявили, что надеются добиться отхода Израиля с занятых территорий на Голанских высотах в обмен на гарантии безопасности, сообщает новостная служба 12 канала ИТВ.

Сирийский источник, близкий к президенту страны Ахмаду аш-Шараа, заявил, что американское давление подталкивает стороны к схеме, которая будет включать израильский отход с сирийской территории в обмен на гарантии безопасности, "которые устроят обе стороны". Он отметил, что США заинтересованы в максимально скором заключении соглашения.

При этом источник подчеркнул, что соглашение с Израилем не будет включать какие-либо аспекты в отношении сирийских друзов и происходящего в районе Ас-Суэйды, поскольку "этот момент останется исключительно внутренним делом Сирии".

Для Сирии, утверждает этот источник, неприемлемы израильские утверждения, что "Израиль является патроном и защитником меньшинств", поскольку вопрос меньшинств в Сирии должен решаться исключительно внутри Сирии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 января 2026

SANA: в Париже при посредничестве США проходят сирийско-израильские переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

После двухмесячного перерыва Израиль возобновляет переговоры с Сирией
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 января 2026

Слухи о покушении на аш-Шараа. МВД Сирии опубликовал опровержение